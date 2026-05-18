Plan Campeche de Sheinbaum impulsa al estado como polo agroindustrial del sureste

El Plan Campeche, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanza como una de las principales estrategias para detonar el desarrollo agroindustrial del sureste del país. Este proyecto proyecta beneficios para más de 100 mil personas en Campeche y más de 200 mil en toda la Península de Yucatán, a través de la nueva Planta Pasteurizadora de Leche inaugurada en la entidad.

Noticia Destacada Adulto mayor denuncia que quieren sacarlo de su casa tras vivirla 36 años en Campeche

El titular de Leche para el Bienestar en Campeche, Abid Moo Cruz, destacó que la planta tendrá capacidad para procesar hasta 100 mil litros diarios de leche pasteurizada y podrá comprar más de 36 millones de litros provenientes de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche. El objetivo es que el estado aporte entre 8 y 10 millones de litros, lo equivalente al 30 por ciento del volumen que utilizará la factoría.

Actualmente, Leche para el Bienestar acopia cerca de 3 millones de litros en Campeche, pero con este plan se busca elevar significativamente la producción estatal. Además, la planta permitirá evitar traslados de hasta mil 200 kilómetros hacia otras instalaciones del país, lo que reducirá costos logísticos y fortalecerá la comercialización regional.

La nueva planta, considerada la más moderna de México y la primera pública construida en 41 años, cuenta con tecnología automatizada de última generación, controles digitales de temperatura y sistemas de calidad para garantizar un producto libre de antibióticos, bacterias y contaminantes. Esta será la planta número 11 de Leche para el Bienestar a nivel nacional.

Moo Cruz subrayó que el proyecto forma parte de la estrategia federal para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y dejar de importar leche en polvo del extranjero. Actualmente, en Campeche existen 50 mil derechohabientes que consumen diariamente leche fortificada con vitaminas A y D, hierro y ácido fólico, destinada especialmente a niñas, niños y mujeres embarazadas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Lavalle Maury, detalló que los productores ya ven los beneficios, pues el valor comercial del ganado pasó de entre 20 y 25 mil pesos a más de 40 y hasta 46 mil pesos. Asimismo, el precio de garantía por litro de leche aumentó de 6.50 a 11.50 pesos.

Añadió que el Gobierno estatal aportó una planta valuada en más de 40 millones de pesos al Plan Campeche, mientras que la Federación ha invertido cerca de 130 millones de pesos en equipamiento de alta tecnología. El proyecto generará además 450 empleos directos y alrededor de 2 mil indirectos.

La secretaria de Desarrollo Agropecuario, Roxana Rivera Peña, informó que la meta es apoyar a mil 80 productores lecheros mediante tecnificación, ordeñadoras, cercos eléctricos, mejoramiento genético, semillas, pastos y árboles forrajeros; es decir, 266 más de los 814 productores actualmente beneficiados.

Precisó que se recibieron mil 567 solicitudes, de las cuales 730 expedientes fueron rechazados tras verificaciones físicas. Hasta ahora se han entregado 398 ordeñadoras y cercos eléctricos, además de registrar un avance del 75 por ciento en mejoramiento genético.

También se atienden nueve municipios ganaderos, entre ellos Champotón, Carmen, Escárcega, Candelaria y Palizada. En total ya hay 115 nuevos productores inscritos en Leche para el Bienestar y 27 técnicos brindan acompañamiento especializado.

Rivera Peña adelantó que en mayo continuarán las entregas de equipos en Candelaria, Escárcega y Champotón, mientras que entre junio y julio iniciará el proceso de inseminación artificial para incrementar la productividad lechera.

Las autoridades coincidieron en que el Plan Campeche posicionará al Estado como el centro estratégico de acopio, pasteurización y distribución de leche del sur-sureste del país, lo que fortalecerá la agroindustria y garantizará la comercialización de la producción lechera regional.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH