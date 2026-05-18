“No vamos a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema”: Sheinbaum se pronuncia ante el proyecto Perfect Day en Mahahual

La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que el Gobierno federal no autorizará el proyecto Perfect Day México en Mahahual, Quintana Roo, si representa un riesgo para los manglares o los arrecifes de la zona.

Por Elisa Rodríguez

18 de may de 2026

Consulta pública y opiniones retrasan aprobación de “Perfect Day” / Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó este lunes que no se va a permitir ninguna autorización al proyecto Perfect Day México, en Mahahual, Quintana Roo, si daña o pone en riesgo manglares o arrecifes.

Desde Palacio Nacional recordó que le pidió desde hace unos días la titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) Alicia Bárcena revisar el proyecto Perfect Day, en Mahahual.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

“Le pedí a Alicia Bárcena que revisara bien el proyecto. Es un proyecto de una empresa Royal Caribbean que tiene planteado hacer en el sur de Quintana Roo”, dijo la presidenta.

Detalló “ha habido muchas protestas de muchas personas que están en contra; es una especie de parque acuático. Le pedí a Alicia que revisaran muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona que tiene un equilibrio ecológico muy importante”.

“Particularmente para los arrecifes Semarnat está haciendo un análisis detallado, pero les adelanto que no vamos a hacer nada que ponga al equilibrio ecológico de esa zona”, insistió.

Enfatizó “Vamos a esperar a Semarnat que es a quien le corresponde que de su resultado del estudio que plantearon, pero decirles a todos aquellos que están preocupados por esta situación que el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona”.

“Bueno, no el gobierno, sino aprobar. Y si no se puede llevar a otro lado de ahí mismo en Quintana Roo que no tenga tantos impactos en la zona. Pero lo está analizando Semarnat y hay que hacerlo científica y ambientalmente. Pero no vamos a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema, los manglares y el arrecife que es muy importante en esta zona”, reiteró.

La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que no puede existir ningún proyecto que dañe la zona de los arrecifes, al hacer referencia al megaproyecto turístico Perfect Day México promovido por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo.

