Hundimiento de asfalto pone en riesgo a vecinos de San Patricio, en Champotón

Un tramo de la carpeta asfáltica colapsó alrededor de una rejilla del drenaje pluvial ubicada sobre la calle 30, entre 16 y 33, en la colonia San Patricio, en Champotón. Esta situación representa un grave riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas que transitan diariamente por la zona.

Noticia Destacada Menor al volante arrolla a motociclista tras volarse un alto en Nueva Esperanza, Champotón

De acuerdo con algunos vecinos, el deterioro ya acumuló varias semanas sin ser atendido por el personal correspondiente. Esto ha provocado que el pavimento se fracture de forma continua, dejando un hueco peligroso que podría ocasionar un accidente de consecuencias mayores en cualquier momento.

Para alertar a quienes transitan por la arteria, los moradores de la zona colocaron de manera provisional una piedra y una cubeta a modo de preventivos para evitar un percance. De igual forma, los afectados ya han solicitado formalmente los correctivos a las autoridades competentes de la Comuna.

El ciudadano Enrique Chi Valencia manifestó su preocupación por el peligro que representa este desperfecto, especialmente para los menores de edad que andan en bicicleta, mientras espera que las dependencias correspondientes atiendan el problema a la brevedad.

“Que lo vengan a reparar, sobre todo por los niños que andan en bicicletas y luego los carros. Lo bueno que ya colocaron unos señalamientos”, concluyó el vecino afectado.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH