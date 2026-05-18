Adulto mayor queda inconsciente tras ser arrollado por caballos en Calkiní

Completamente inconsciente quedó un hombre de la tercera edad tras ser embestido por los caballos de los monosabios en el municipio de Calkiní. El accidente ocurrió cuando los animales sacaban del ruedo a un toro herido de muerte; debido al completo estado de ebriedad en el que se encontraba, el adulto mayor no logró quitarse a tiempo del camino y fue arrollado por los equinos que salían a toda prisa.

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Socios palqueros le brindaron los primeros auxilios al abuelo, quien presentaba heridas sangrantes en el rostro. Minutos después, fue atendido por paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes lo estabilizaron y lo trasladaron de emergencia a un hospital. El percance se registró durante el segundo toro de la noche, justo después de la faena del matador Jorge López "El Zotoluco".

Sin embargo, el caos no terminó ahí. El ambiente de la tradicional corrida de toros se vio empañado por una violenta riña registrada al finalizar el evento, alrededor de las 22:00 horas. De acuerdo con versiones de los asistentes, vaqueros y trabajadores de una conocida ganadería comenzaron a enfrentarse a latigazos y pedradas en medio del público, lo que desató momentos de intensa tensión y temor entre las familias presentes.

A pesar del pánico generado tanto por el accidente del anciano como por la posterior pelea, la situación logró ser controlada por los organizadores y algunos de los presentes para evitar una tragedia mayor. Hasta el momento, las autoridades locales no han informado si se registraron personas detenidas o más lesionados derivados de estos disturbios.

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JGH