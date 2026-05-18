Claudia Sheinbaum descarta asistir a los partidos del Mundial 2026; buscará reunión con el presidente de Sudáfrica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó durante la “Mañanera del Pueblo” que aún se encuentra en análisis la representación oficial que recibirá al rey de España durante su próxima visita a Guadalajara, programada en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La mandataria explicó que todavía no se define quién encabezará la recepción del monarca español, debido a que ella no contempla asistir a los encuentros del torneo internacional que se disputarán en territorio mexicano.

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“No voy a ir a ningún partido, ni al inaugural ni a ningún otro partido”, declaró la presidenta al ser cuestionada sobre su participación en las actividades relacionadas con el Mundial.

Asimismo, Sheinbaum adelantó que próximamente también se prevé la visita del presidente de Sudáfrica, a quien expresó su intención de recibir en Palacio Nacional como parte de la agenda diplomática entre ambas naciones.

Las declaraciones se producen en medio de la preparación de México para albergar actividades del Mundial 2026, un evento que además de la competencia deportiva contempla encuentros diplomáticos y visitas de líderes internacionales.