Vinculan a proceso a presunto homicida de síndica de Palizada

Moisés “N” fue vinculado a proceso por el homicidio calificado de quien fuera la síndica jurídica de Palizada, asesinada a balazos en un atentado ocurrido el 17 de noviembre de 2025.

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Durante la continuación de la audiencia inicial, el juez de Control determinó que existían suficientes datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado para sujetar a investigación judicial al imputado por el delito de homicidio calificado, por lo que el proceso penal continuará en su contra.

El juzgador también dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que Moisés “N” permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen. En dicho penal fue ingresado desde el pasado domingo 10 de mayo, luego de ser detenido mediante una orden de aprehensión relacionada con el asesinato de la funcionaria municipal.

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JGH