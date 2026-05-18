Adulto mayor denuncia que quieren sacarlo de su casa tras vivirla 36 años en Campeche

Luego de vivir 36 años en la colonia Ampliación Sinaí, ahora intentan despojarlo del predio en donde construyó su vivienda y sembró árboles frutales para ayudarse en su sostenimiento tras su jubilación, denunció Víctor Manuel Bacab Caamal al señalar a Mariana Pérez Horta como la responsable de este atropello ilegal.

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El denunciante solicitó la intervención de la autoridad judicial y del Gobierno del Estado para que lo ayuden en el trámite, ya que incluso le llegó una notificación en la que lo acusan a él, a su esposa y a sus hijos de incurrir en acciones ilícitas, por lo que negó categóricamente cometer actos ilegales.

La notificación de la Fiscalía General del Estado está registrada en el expediente número 226/20-2021/J3C como juicio ordinario civil reivindicatorio, el cual fue interpuesto por Rony Pastor Herrera Pérez, hijo de la lideresa Mariana Pérez Horta.

La amenaza de desalojo supuestamente puede efectuarse en cualquier momento, sin que le permitan sacar las pertenencias que ha logrado comprar a lo largo de estos años, además de levantar un patrimonio que argumentó le compró a una persona de apellido Crisanty, quien ahora no los atiende pese a que han ido a verlo en varias ocasiones.

Con la voz entrecortada, pidió el respaldo de la autoridad gubernamental y jurídica para que no lleven a cabo el despojo de un predio que, según dijo, pagó todo este tiempo y que logró construir con base en el esfuerzo y la dedicación.

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JGH