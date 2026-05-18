Vecinos de la colonia Concordia en Escárcega alertan riesgo de incendio por cables de CFE

"En un constante riesgo se ha convertido el choque de las líneas de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra un árbol que se ubica sobre la calle 23 por 48 de la colonia Concordia, debido que desde hace mas de tres meses que han ocasionado corto circuito y pueden causar un incendio y los pequeños del lugar juegan cerca y le hacen un llamado a esta dependencia, para que le den una solución", pidió Manuel Canul Chi.

Según versión del originario de Hool, Campeche, dijo que desde hace meses se han suscitado cortos circuitos sobre la calle 23 donde se ubica un árbol, y están cerca de las líneas de energía de la CFE y cuando empieza a soplar el viento chocan contra las ramas y aparte de darse bajones de energía , puede ocasionar un incendio que pueda alcanzar las viviendas cercanas y sobre todo de la hija del declarante.

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Y también pone en peligro la integridad física de los niños que acostumbra a jugar cerca donde se suscitan los cortos circuitos y pueden ocasionar una desgracia con fatales consecuencias.

Hace un llamado al personal de la empresa de clase mundial, para que acudan a darle una solución a esta situación que mantiene preocupados a los vecinos del lugar , debido que no pueden descansar tranquilos ni el día ni en la noche , ante el temor de ser sorprendidos por alguna mala situación y ante esta esperan que sus peticiones sean tomadas en cuenta y le den una pronta solución a este problema que tienen los colonos esde hace meses.

Y aun que se lo han hecho saber a la CFE, desconocen por que motivos no los han tomado en cuenta y esperan que por este medio acudan a cortar las ramas del árbol y se termine de una vez el problema.