Pescadores yucatecos tendrán respaldo médico en el Hospital O'Horán ante emergencias por buceo

La titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán (Sepasy), Lila Rosa Frías Castillo, consideró que los trabajadores del sector que representa resultarán beneficiados con la apertura del nuevo Hospital O’Horán, toda vez que cuenta con equipo especializado que podrá atender las emergencias de los hombres de mar.

“Nos agrada que habrá una cámara hiperbárica y una red de atención para que los pescadores puedan llegar y recibir el servicio que requieren”, expresó, y dijo también que esto significa un avance importante para este sector económico, ya que está a punto de iniciar la captura de langosta y son los que se dedican a ello quienes están expuestos a mayores riesgos al tener que bucear.

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Por otra parte, y sin abundar en detalles, Frías Castillo dijo que la actual temporada de mero ha tenido buenos niveles de captura, y se espera que siga de esta forma, ya que eso representa beneficios importantes para todos los que se dedican a esa actividad.

Asimismo, comentó que se prevé que este año haya una buena temporada de captura de pulpo, la cual dará inicio el próximo 1 de agosto y se extenderá hasta finales de año.

La funcionaria destacó que el año pasado esta actividad generó beneficios para miles de familias, fortaleciendo la economía de los puertos, y cerró la temporada con una captura de 25 mil 462 toneladas, cuyo valor comercial se estimó en mil 762 millones de pesos, consolidando a esta pesquería como uno de los principales motores económicos de la costa yucateca.

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El periodo de captura concluyó el pasado 15 de diciembre, en el que la actividad se mantuvo constante, impulsando la economía de los puertos y fortaleciendo la dinámica productiva de las comunidades pesqueras del estado.

Los resultados se reflejaron en mejores ingresos y mayor estabilidad para las familias que dependen directamente de esta actividad y en un incremento de la actividad comercial asociada a la cadena productiva del pulpo.