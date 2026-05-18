Apagón de más de 10 horas afectó a tres colonias de Sabancuy, Campeche

El domingo alrededor de las 23:00 horas se registró otro apagón en Sabancuy en donde se vieron afectados pobladores de la colonia centro, Banco de Piedra y Pénjamo en un apagón que duró más de 10 horas.

Debido a sobre cargas en el servicio de energía eléctrica se cayeron las cuchillas en la colonia centro en donde se fue la luz en la colonia centro, la colonia Banco de Piedra y la colonia Pénjamo por lo que alrededor de 3000 personas se vieron afectadas de nuevo por los apagones qué han sido más frecuentes en las últimas semanas.

Noticia Destacada Apagón de ocho horas afecta a colonias Centro, Banco de Piedra y Pénjamo de Sabancuy

Los pobladores se quejaron por el apagón y pedían que les reestablecieran el servicio, sin embargo, debido a que en Sabancuy no hay personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenían que hacer el reporte al número 071 para que CFE de Escárcega tomara cartas en el asunto y al ser domingo llegarían hasta el lunes por la mañana.

Por su parte personal de obras públicas de la junta municipal de Sabancuy trató de apoyar y subir las cuchillas para restablecer el servicio, sin embargo, las cuchillas se caían de nuevo y fue hasta en la mañana del lunes alrededor de las 8:00 horas que lograron restablecer el servicio de energía eléctrica en las tres colonias afectadas.