Marina asegura 1.5 toneladas de cocaína en costas de Chiapas y detiene a cinco personas

Como parte de las acciones implementadas para combatir el tráfico de drogas por vía marítima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un nuevo aseguramiento en aguas del Pacífico mexicano, logrando el decomiso de aproximadamente 1.5 toneladas de cocaína y la detención de cinco personas frente a las costas de Chiapas.

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De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, la droga era transportada en una embarcación donde fueron localizados 50 bultos que contenían el cargamento ilícito. Las autoridades señalaron que este operativo representa el sexto aseguramiento consecutivo de droga en altamar como parte de los despliegues de vigilancia y patrullaje marítimo.

Según estimaciones oficiales, el golpe a las organizaciones criminales representa una afectación económica superior a los 612 millones de pesos, al impedir que el cargamento llegara a su destino y afectando directamente las operaciones financieras de grupos delictivos.

Las autoridades federales destacaron que estos operativos forman parte de las estrategias para frenar las rutas utilizadas por organizaciones criminales para el traslado de narcóticos mediante embarcaciones en mares mexicanos.

El Gabinete de Seguridad señaló que las acciones coordinadas buscan reducir la capacidad operativa de los grupos delictivos.