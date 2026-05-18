MasterChef 24/7: Ellos son todos los participantes de la nueva temporada

Este domingo 17 de mayo, se llevó a cabo el estreno de la nueva temporada de MasterChef México, la cual cuenta con un nuevo formato 24/7. Ahora el público podrá ver más de cerca a los competidores, junto con la forma en que se van relacionando a lo largo del programa.

En esta primera emisión, las cosas arrancaron muy tensas, pues se decidió por medio de una prueba quienes serán los que formarán parte de este reality show. Dejando fuera a algunos participantes que no lograron quedarse.

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¿Cómo va a ser la dinámica de MasterChef México?

Para esta nueva temporada el formato tiene dinámicas diferentes, los participantes enfrentarán retos diarios para evitar estar en zona de riesgo y podrían salvarse de la eliminación del domingo. En esta ocasión, los maestros que acompañarán a los aspirantes a ganar son: los chefs Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar.

También se detalló como estarán divididos los días de la semana. El día lunes se realiza la actividad “poder el pin” en donde se elige un capitán, el martes van a conocer los “beneficios y castigo” en los que se elige a un segundo y tercer capitán, el cual va a ser elección de los fans por medio del voto.

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El miércoles se van a enfrentar a la “batalla de equipos” para un tercer liderazgo; el jueves van a conocer a los participantes que van a estar en la zona de riesgo en “delantales negros”. Finalmente, los viernes será de “salvación” y los domingos se va a conocer el nombre de la persona que sale de la competencia.

Ellos son todos los participantes de MasterChef México

Aquí te dejamos la lista de los participantes que lograron quedarse en la nueva temporada de MasterChef México.

María del Carmen Ramos

Ricardo Hernández

Javier Lara

Nahieli Jácome

Michelle Malacara

Luis Ramos

Flor Ramírez

Carmen Fuentes

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel ‘Antrax’

Daniela Parra

Emmanuel Chiang

Arturo López

Alberto Palomino 'Ramahá'

Ixdit Vega

Lourdes

Claudia Ruíz

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