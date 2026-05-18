Evacúan primaria en Chetumal por enjambre de abejas africanizadas

Un despliegue de los cuerpos de emergencia y una movilización civil preventiva se registraron de manera imprevista en las instalaciones de la Escuela Primaria Belisario Domínguez, ubicada en la capital del estado, luego de que las autoridades escolares determinaran la evacuación inmediata y el retiro total de la comunidad estudiantil de las aulas.

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Esta medida de seguridad se tomó minutos después de que el personal docente y directivo del plantel detectara y reportara de forma oficial la peligrosa presencia de una colmena activa de abejas africanizadas. El enjambre se encontraba localizado de forma crítica a escasos metros de la entrada y salida principal del edificio educativo, lo que ponía en riesgo inminente a cientos de menores.

Ante la gravedad del reporte y el peligro latente de un ataque masivo, acudieron de forma pronta y coordinada los elementos operativos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Chetumal, en estrecha colaboración con los especialistas de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. El personal de rescate implementó de inmediato los protocolos de seguridad y contención ambiental para controlar la situación, delimitando el perímetro y esparciendo sustancias de control temporal para dispersar y calmar al enjambre. Con esto se evitó que el ruido de los vehículos o el movimiento de las personas alterara la conducta de los insectos y desatara una contingencia mayor para los estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y los propios padres de familia que se aproximaban al lugar.

Afortunadamente, gracias a la rapidez con la que se activaron los protocolos internos de protección civil escolar y a la intervención oportuna de los bomberos, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas, picadas o con crisis nerviosa derivada del incidente.

El operativo se prolongó debido a las condiciones climáticas y a la complejidad técnica que representa manipular este tipo de especies, conocidas por su alto nivel de agresividad y territorialidad. Por ello, los mandos del Cuerpo de Bomberos exhortaron formalmente a los habitantes de las colonias aledañas a evitar destruir o retirar por cuenta propia este tipo de colmenas y, en su lugar, reportar cualquier avistamiento de inmediato al número de emergencias 911 para evitar tragedias en la vía pública.

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JGH