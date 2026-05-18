Productores de Hopelchén viajarán a CDMX para recuperar subsidio a la soya

Tras indicar que la soya ya no cuenta con ningún subsidio como el que tiene actualmente el maíz, Fernando Catzín Aké, secretario general de la Asociación de Productores de Soya, Maíz, Sorgo y otros granos, indicó que para este año buscarán que el Gobierno Federal regrese el apoyo económico a la oleaginosa, tal como se otorgaba hace unos años.

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Entrevistado al respecto, el líder productor originario de la comunidad de Iturbide fue claro al decir que están pensando en integrar un comité para viajar a la Ciudad de México y entrevistarse con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), con el fin de lograr que la producción de soya sea subsidiada nuevamente.

Anteriormente, la soya tenía un subsidio que en gran parte beneficiaba a los agricultores, pero las mismas autoridades retiraron ese apoyo, lo cual afectó gravemente al sector, asentó el dirigente. Mencionó que ya lo han platicado con los productores de la oleaginosa y el siguiente paso es conformar un comité representativo de todas las comunidades cheneras, incluyendo a los productores menonitas e incluso de todo el estado, para estructurar un plan de gestión y exigir que la soya tenga de nuevo el beneficio que poseía hasta el 2022.

Catzín Aké subrayó que, una vez conformado el comité, viajarán a la capital del país, donde buscarán de manera pacífica un diálogo con las autoridades federales del campo. Indicó que, de ser necesario, podrían buscar la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha mostrado compromiso con el sector agrícola de la entidad, como ocurrió cuando se autorizó el subsidio al maíz. El dirigente aclaró que no buscarán el apoyo mediante protestas o manifestaciones, sino a través del respeto y el diálogo directo.

El líder campesino recordó que en 2021 el precio de la tonelada de soya llegó a los 11 mil 100 pesos, una cifra muy positiva para su comercialización gracias a que contaban con un subsidio de hasta mil pesos por tonelada. Sin embargo, en los últimos tres años el precio máximo ha caído a los 8 mil 200 pesos por tonelada, lo cual calificó como insuficiente. Por último, destacó que la soya es un producto con mercado seguro y menor costo de inversión, por lo que reactivar el subsidio detonaría con fuerza la economía local.

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JGH