Congreso pide reactivar “Operación Mochila” en escuelas de Campeche

El Congreso del Estado aprobó este jueves un exhorto dirigido a las secretarías de Educación y de Protección y Seguridad Ciudadana, para reactivar e implementar el programa preventivo Operación Mochila en escuelas públicas y privadas de educación primaria, secundaria y nivel medio superior. La medida busca fortalecer la seguridad en los planteles escolares mediante acciones preventivas coordinadas entre autoridades educativas, corporaciones de seguridad y padres de familia.

Noticia Destacada Diputados de Campeche chocan por propuesta de aplazar la elección de jueces hasta 2028

El dictamen, derivado de una propuesta presentada por la diputada Delma Rabelo Cuevas, fue aprobado por unanimidad bajo la premisa de que la protección de niñas, niños y adolescentes constituye una prioridad. El documento advierte que los centros educativos deben garantizar entornos seguros y libres de violencia, por lo que plantea reforzar los mecanismos de prevención para detectar oportunamente armas, sustancias ilícitas u objetos que representen un riesgo para la comunidad escolar.

Asimismo, el Congreso precisó que la aplicación del programa deberá realizarse con pleno respeto a los derechos humanos, la dignidad de los estudiantes y el principio del interés superior de la niñez. El exhorto también contempla la implementación de protocolos de actuación inmediata ante amenazas, agresiones, portación de armas o posibles casos relacionados con el consumo y distribución de drogas dentro de las escuelas, además de promover una mayor coordinación entre directivos, docentes, autoridades y familias para prevenir situaciones de riesgo

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH