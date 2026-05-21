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Noche Blanca de Mérida 2026: Eventos y conciertos gratis en el Centro y otras colonias

La ciudad de Mérida se llenará de actividades este viernes 22 y sábado 23 de mayo con la Víspera y la Noche Blanca 2026.

Por Redacción Por Esto!

21 de may de 2026

1 min

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Mérida brilla con arte y cultura en la Noche Blanca 2026
Mérida brilla con arte y cultura en la Noche Blanca 2026 / Especial

Este viernes 22 y sábado 23 de mayo se tendrá la Víspera y la Noche Blanca de Mérida 2026, donde se tendrán diversos eventos artísticos, culturales, así como conciertos gratuitos tanto en el Centro Histórico como en otras colonias y comisarías de la ciudad.

La cartelera de la edición 20 de la Noche Blanca ofrece actividades incluyentes y dinámicas, con espacios para disciplinas, artistas y comunidades.

El recorrido de actividades abarca desde el Barrio de La Ermita hasta el Paseo de Montejo, así como colonias y comisarías para acercar las festividades a todas las familias.

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Entre los conciertos y eventos musicales destacan desde el viernes 22 y el sábado 23 de mayo en distintos puntos de la ciudad.

  • Djs Insane Music - Viernes 22 en la calle 45 número 500 por 60 y 62, Eliza Art Gallery
  • Danza Yucatán Antiguo - Viernes 22 en el Centro Cultural Olimpo
  • Piano en vivo - Viernes 22 en la calle 49 núm. 522 x 70 y 72, Domus Dea Art House
  • Entre suspiros y boleros - Viernes 22 en el Parque de la Nora Quintana
  • Alex Swing y su Banda Canek - Viernes 22 en el Centro Cultural del Sur
  • Boleros inolvidables con los 4 armónicos - Viernes 22 en San José Tzal
  • Con la misma moneda - Viernes 22 en Chablekal
  • KPD - Viernes 22 en la calle 16 en Chuburná
  • Grupo La Élite - Viernes 22 en San José Tzal
  • Musiek Grand Band - Viernes 22 en el parque de la colonia Alemán
  • Bacilos - Sábado 23 en la Plaza Grande
  • Dj St Vinilos Spirolastik - Sábado 23 en Vórtice Mérida
t.A.T.u., Carlos Rivera, Xavi y Kenia Os llegarán en concierto a Mérida

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  • Val Hosu presenta Simétricos - Sábado 23 en el Palacio Cantón
  • Corazones Negros - Sábado 23 en el Centro Cultural de la UADY
  • Rock y música clásica - Sábado 23 en el Teatro Felipe Carrillo Puerto
  • Canciones románticas de los 60, 70 y 80 - Sábado 23 en el Parque de San Juan
  • Coro de la Ciudad de Mérida - Sábado 23 en La Ermita
  • Moon Jungle Pasajes y Mérida Groove - Sábado 23 en Paseo de Montejo
  • Laboratoria en Concierto - Sábado 23 en el parque de Santa Lucía
  • Espectáculo de danzas culturales - Sábado 23 en La Mejorada
  • Trova Yucateca y Boleros de Antaño - Sábado 23 en el Museo de la Canción Yucateca
  • Popurrís de Cumbia - Sábado 23 en el parque de Santa Ana
  • Mérida Big Band - Sábado 23 en el Museo Casa Montejo
  • Orquesta Infantil y Juvenil de Mérida - Sábado 23 en el Remate de Paseo de Montejo
  • Baila Latinoamérica Las Maya Internacional - Sábado 23 en La Ermita
  • Música de salsa, bachata y ritmos caribeños - Sábado 23 en La Mejorada
  • Chico Che Chico - Sábado 23 en el parque de San Juan

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