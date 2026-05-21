Noche Blanca de Mérida 2026: Eventos y conciertos gratis en el Centro y otras colonias

Este viernes 22 y sábado 23 de mayo se tendrá la Víspera y la Noche Blanca de Mérida 2026, donde se tendrán diversos eventos artísticos, culturales, así como conciertos gratuitos tanto en el Centro Histórico como en otras colonias y comisarías de la ciudad.

La cartelera de la edición 20 de la Noche Blanca ofrece actividades incluyentes y dinámicas, con espacios para disciplinas, artistas y comunidades.

El recorrido de actividades abarca desde el Barrio de La Ermita hasta el Paseo de Montejo, así como colonias y comisarías para acercar las festividades a todas las familias.

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Entre los conciertos y eventos musicales destacan desde el viernes 22 y el sábado 23 de mayo en distintos puntos de la ciudad.

Djs Insane Music - Viernes 22 en la calle 45 número 500 por 60 y 62, Eliza Art Gallery

Danza Yucatán Antiguo - Viernes 22 en el Centro Cultural Olimpo

Piano en vivo - Viernes 22 en la calle 49 núm. 522 x 70 y 72, Domus Dea Art House

Entre suspiros y boleros - Viernes 22 en el Parque de la Nora Quintana

Alex Swing y su Banda Canek - Viernes 22 en el Centro Cultural del Sur

Boleros inolvidables con los 4 armónicos - Viernes 22 en San José Tzal

Con la misma moneda - Viernes 22 en Chablekal

KPD - Viernes 22 en la calle 16 en Chuburná

Grupo La Élite - Viernes 22 en San José Tzal

Musiek Grand Band - Viernes 22 en el parque de la colonia Alemán

Bacilos - Sábado 23 en la Plaza Grande

Dj St Vinilos Spirolastik - Sábado 23 en Vórtice Mérida

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Val Hosu presenta Simétricos - Sábado 23 en el Palacio Cantón

Corazones Negros - Sábado 23 en el Centro Cultural de la UADY

Rock y música clásica - Sábado 23 en el Teatro Felipe Carrillo Puerto

Canciones románticas de los 60, 70 y 80 - Sábado 23 en el Parque de San Juan

Coro de la Ciudad de Mérida - Sábado 23 en La Ermita