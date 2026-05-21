Diputados de Campeche chocan por propuesta de aplazar la elección de jueces hasta 2028

El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar una reforma para aplazar de 2027 a 2028 la elección de integrantes del Poder Judicial en las entidades federativas generó posturas encontradas entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado. Mientras Morena y el PVEM respaldaron la medida al considerar que permitirá perfeccionar el modelo y garantizar una mejor organización, Movimiento Ciudadano y el PRI expresaron dudas sobre las verdaderas razones del cambio y advirtieron posibles intereses políticos detrás de la modificación.

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El coordinador parlamentario de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, defendió la propuesta presidencial al señalar que la experiencia de los procesos de reforma judicial realizados en otras entidades y en la renovación del Poder Judicial Federal permitirá fortalecer el marco normativo local. Consideró que el aplazamiento es una oportunidad para analizar los resultados obtenidos, corregir errores y construir un instrumento legal que garantice a los campechanos ejercer de manera efectiva su derecho a elegir a jueces y magistrados en 2028. Asimismo, recordó que, al tratarse de una reforma constitucional, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales del país.

En una postura similar, el representante del PVEM, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, sostuvo que toda política pública es susceptible de perfeccionarse y confió en que el año adicional servirá para fortalecer la organización del proceso electoral judicial. Destacó que uno de los principales retos será incrementar la participación ciudadana, luego de que los ejercicios previos registraran niveles de votación muy bajos. También consideró necesario aprovechar el tiempo para simplificar y hacer más comprensible para la población el uso de las boletas destinadas a la elección de cargos judiciales.

La visión fue distinta en la bancada de Movimiento Ciudadano. Su coordinador, Pedro Armentía López, cuestionó la aparente contradicción entre la propuesta presidencial y la reforma impulsada por el presidente del Poder Judicial en Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, para celebrar los comicios judiciales en 2027. El legislador llamó a las autoridades a definir una postura uniforme y afirmó que su partido no respaldará iniciativas que puedan afectar la autonomía del Poder Judicial. Armentía López sugirió que el cambio de fecha podría modificar los tiempos de permanencia de quienes actualmente encabezan el órgano judicial estatal y sostuvo que el debate debe centrarse en garantizar procesos transparentes y equitativos.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, manifestó escepticismo sobre la decisión de posponer la elección. Señaló que aún no existe claridad respecto a las razones que motivan el aplazamiento y afirmó que se tienen que analizar con detenimiento las implicaciones para Campeche. Recordó que la bancada priista presentó recientemente una iniciativa relacionada con la integración del Poder Judicial local y reiteró que, de no existir elementos que justifiquen la modificación, deberían respetarse los plazos originalmente planteados. Además, acusó que tanto las propuestas federales como estatales deben revisarse a fondo para evitar que se conviertan en instrumentos para favorecer intereses particulares.

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JGH