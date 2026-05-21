Maribel Guardia ya no es la tutora testamentaria de su nieto, José Julián

Todo parece indicar que el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón cada vez se complica más entre las personas involucradas, pues el día de ayer, miércoles 20 de mayo, se confirmó que la actriz fue destituida como tutora testamentaria de su nieto, José Julián.

Cabe mencionar que la persona que tiene este título, cuenta con la obligación de cuidar y velar por la salud, educación y todo lo necesario para asegurar el bienestar del menor por medio de su albacea, nombramiento que sigue teniendo Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

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Maribel Guardia sufre un revés en el cuidado de su nieto

Recordemos que desde hace un tiempo, existe una disputa por la custodia del menor Jose Julián, tema al que se ha sumado el problema por el testamento del padre del menor, el cual designó como heredero a su hijo.

Sin embargo, fue la propia Imelda Tuñón, quien impugnó el documento, señalando que se trata de una falsificación, de la cual acusa a Marco Chacón. Esto quiere decir que, sí es declarado inválido se designaría como una sucesión legítima, por lo que el menor y su madre, serán los beneficiarios.

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¿Quién es la nueva tutora de José Julián?

Maribel Guardia ya no es la tutora de su nieto, la responsabilidad ha pasado a la periodista Addis Tuñón, tía de Imelda Garza Tuñón, quien explicó que la labor de la tutriz es "solicitar, exigir, supervisar y garantizar al albacea todos los movimientos, administración de bienes y que se proveyera al menor lo necesario".

Aseguró que ella no tiene acceso al dinero del testamento que está destinado para José Julián, ya que su única labor es cuidar de su bienestar por medio del albacea.

EXCLUSIVA ¡Maribel Guardia es DESTITUIDA como TUTRIZ de su nieto y Addis Tuñón la SUSTITUYE! Pedirá una rendición de cuentas sobre la herencia de Julián Figueroa#DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/XO4FFCYgXz — De Primera Mano (@deprimeramano) May 20, 2026

“Como tutriz estaba obligada a asegurarse de que su nieto tuviera educación, alimentos, salud, formación… es decir, dinero mes a mes luego de la pérdida de su padre; además de supervisar el patrimonio de los bienes, rendición de cuentas de los movimientos del albacea. Maribel Guardia nunca manejó el dinero, no era ese su cargo, su obligación, no tenía acceso a este cargo. Tiene conocimiento de los ingresos y egresos, pero sólo supervisaba la administración del albacea”

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