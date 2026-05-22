Obreros de Maquiladora Moyel en Holpechén mantienen paro laboral

Hoy viernes y por segundo día consecutivo continúa el paro laboral en la Maquiladora Textil Moyel de la ciudad de Hopelchén, y más de 700 obreros alzaron la voz y dieron a conocer que su sindicato los abandonó este viernes al decirle si dirigente Eduardo Mata que la fábrica está perdiendo mucho dinero y que se pongan a trabajar.

El paro laboral inició a las 6:30 de la mañana, y alrededor de las 8:45 horas, los obreros llamaron a los reporteros para dar a conocer la situación real e informar que su sindicato los había "traicionado".

Abraham expresó que el trabajo es duro y todos los obreros se esfuerzan para sacar sus metas, el dijo que no puede sacar su objetivo pero aun así gana 2,200 pesos, y reportó que el año pasado recibió de reparto de utilidades 5,500 pesos, y este año quieren darle 1,200 pesos lo cual es injusto.

Emilio Uicab del poblado de Ich-Ek dijo que gana 2,500 pesos a la semana, si saca su meta, y el año pasado recibió 5,800 de reparto de utilidades y este año apenas le quieren dar 500 pesos.

Un guardia de seguridad intentó cerrar el portón de acceso y se lo impidieron los trabajadores / Mauriel Koh

Se destaca que el paro laboral inició ayer jueves porque los obreros demandan un pago justo en el concepto de Reparto de Utilidades pues les quieren dar hasta un 10 por ciento a comparación del año pasado cuando muchos obreros recibieron hasta 6,000 pesos de acuerdos a su antigüedad.

Pidió una auditoría del SAT y otras dependencias porque la empresa dice que no gana dinero cuando es todo lo contrario además que las condiciones laborales de trabajo no son las adecuadas.