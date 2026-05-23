¡Joyita escondida! Alistan cascadas de “El Pital" en Campeche para conectarlas con el Tren Maya

La cercanía de la estación del Tren Maya de Escárcega con las cascadas ubicadas en la comunidad de "El Pital", en la región de Mamantel, se ha convertido en la punta de lanza para consolidar este paraje como un nuevo destino ecoturístico. Ante esto, autoridades locales iniciaron la construcción de infraestructura básica, servicios sanitarios ecológicos y la capacitación de los pobladores para activar la economía local.

Eduardo Vela Magaña, director de Desarrollo Social, Agropecuario y Pesca, informó que actualmente se ejecutan trabajos para dignificar el acceso al paraje natural. La obra contempla la pavimentación de aproximadamente 3.2 kilómetros de camino, lo que reducirá drásticamente el tiempo de traslado hacia el sitio: un trayecto que anteriormente tomaba hasta 20 minutos ahora podrá realizarse en solo cinco.

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Inversión contra el olvido del paraje natural

El funcionario señaló que, además de la vía carretera, el proyecto integral incluye la instalación de baños ecológicos, áreas de descanso, mesas, palapas y contenedores de basura. Con esto se busca rescatar el sitio del abandono absoluto, ya que actualmente carece de servicios básicos y los pocos viajeros que llegaban por su cuenta se topaban con la sorpresa de no encontrar condiciones mínimas para disfrutar el entorno.

Vela Magaña indicó que decidieron inyectar recursos debido al gran potencial del lugar por su conectividad con el Tren Maya, lo que abrirá la puerta al turismo nacional e internacional hacia Mamantel, Aguacatal y otros puntos de la región de Carmen. El plan busca replicar casos de éxito como las aguas cristalinas de Pedro Baranda en Candelaria, donde los propios lugareños administran los servicios y protegen el ecosistema.

Sin embargo, el director advirtió que el principal reto actual es la concientización ambiental de los habitantes, ya que en las supervisiones semanales se ha detectado que los propios locales arrojan basura al río y destruyen las áreas verdes. Sentenció que esta mentalidad debe cambiar con urgencia, pues la conservación del entorno natural será la única clave para consolidar este millonario proyecto turístico.

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JGH