Pescadores de Isla Aguada se capacitan para proteger ecosistemas marinos en Campeche

La comunidad de Isla Aguada continúa fortaleciendo sus capacidades locales para la conservación marina y el manejo sostenible de sus recursos. A través de programas de capacitación científica, monitoreo biológico y su participación en foros nacionales contra el cambio climático, el sector pesquero busca garantizar el blindaje ecológico del Refugio Pesquero Punta del Tigre.

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Santiago Felipe Puch Salazar, representante legal del proyecto, informó sobre su reciente participación en el Primer Taller hacia la Estrategia Nacional de Cambio Climático para la Pesca y la Acuicultura. El líder comunitario consideró fundamental este espacio para replicar estrategias de adaptación ambiental que protejan las actividades productivas de la región. Asimismo, destacó la asistencia de los pescadores José Alfredo Juárez Maldonado y Lucio Flores Rojas a la Asamblea Anual de la Alianza Kanan Kay, donde intercambiaron experiencias para la sustentabilidad del área protegida.

Monitoreo científico bajo el agua

Puch Salazar reveló un avance significativo en la profesionalización de los hombres de mar, al confirmarse la capacitación de dos nuevos integrantes en Buceo Técnico para Monitoreo Biológico 2026. Con este logro, la comunidad ya suma un total de nueve pescadores certificados en Open Water, lo que robustece técnicamente al Comité de Manejo y les permite generar datos científicos propios sobre la salud de los arrecifes y especies.

Pescadores participan en talleres nacionales sobre cambio climático y pesca sustentable. / Perla Prado Gallegos

El Refugio Pesquero Punta del Tigre, decretado el 23 de noviembre de 2023, abarca mil 13 hectáreas y ostenta el título de ser el primero en su tipo en todo el estado de Campeche. Su propósito es la recuperación de ecosistemas costeros y la reproducción de especies marinas comerciales.

Por ello, Puch Salazar hizo un enérgico llamado a los pescadores ribereños y a los prestadores de servicios turísticos de la villa para que respeten los acuerdos y mantengan estas mil hectáreas completamente libres de actividad extractiva. Finalmente, agradeció el respaldo de las organizaciones Alianza Kanan Kay y Sureste Sostenible por financiar las certificaciones que salvan la economía playera.

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JGH