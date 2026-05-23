Pemex enfrenta casi mil amparos por presuntos recortes a pensiones de jubilados en Carmen

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP) interpuso a nivel nacional un total de 990 amparos en defensa de las pensiones de sus jubilados. De esta cifra, 85 recursos legales radican en Ciudad del Carmen, lo que representa un acto contundente de resistencia legal y sindical ante el recorte de los derechos económicos de los extrabajadores.

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Guadalupe Sánchez, secretaria de Trabajo de la Sección Seis de la organización, explicó que esta acción legal masiva —cuya entrega formal ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) se realizó el pasado 18 de mayo— surge como respuesta directa a las recientes modificaciones unilaterales que vulneran el régimen de jubilaciones de quienes dedicaron su vida profesional al desarrollo de la industria petrolera nacional. El sustento del amparo radica en las afectaciones directas al cálculo, pago y prestaciones integradas de las pensiones, por lo que esperan obtener la suspensión definitiva del acto reclamado y la restitución íntegra de sus derechos.

Defensa anticipada ante jubilaciones recortadas

La líder sindical detalló que inicialmente se habían promovido 818 amparos de convencionalidad a nivel nacional (80 de ellos correspondientes a la Sección Seis), pero la cifra se incrementó ante el latente riesgo económico. Sánchez externó que los trabajadores petroleros activos no permitirán que se atropellen las conquistas laborales de los hoy jubilados, sobre todo porque, eventualmente, las nuevas generaciones heredarán estas pensiones recortadas si no se frena la mala decisión de la empresa paraestatal.

La organización sindical reiteró que el proceso legal demuestra la unidad y determinación de la UNTYPP para defender la dignidad y el sustento de las familias petroleras. El área de Trabajo, Conflictos y Previsión Social de la Sección Seis informó que se mantendrá vigilante y dará un puntual seguimiento al proceso judicial de cada uno de los amparos presentados en busca de justicia social.

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JGH