Advierten riesgo de que Ciudad del Carmen se convierta en ‘ciudad fantasma’ por crisis de Pemex

El aplazamiento en el pago a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) proyectado hasta el año 2033 representa "el tiro de gracia" para la economía del municipio de Carmen, sentenció el presidente de la asociación Contraloría Ciudadana A.C., Javier Bello Ávila. El activista cuestionó severamente a las cúpulas empresariales que sugieren migrar a alternativas como el turismo, señalando que la crisis actual ya rebasó cualquier capacidad de resistencia y mantiene a las compañías locales al borde de la quiebra definitiva.

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Bello Ávila lanzó duras críticas contra la directiva de la petrolera al recordar que el adeudo histórico con proveedores y contratistas supera los 240 mil millones de pesos. El entrevistado enfatizó que ninguna empresa regional puede sobrevivir esperando siete años más para cobrar trabajos que ya fueron realizados y facturados desde hace tres, lo que sumaría una década completa de asfixia financiera.

Comercios cerrados y cuentas congeladas

El líder social reprochó la interminable cadena de promesas incumplidas por parte de la Federación, una problemática que ya escaló provocando el cierre masivo de microempresas, hoteles y comercios en la isla. Ante este panorama, exhortó al sector empresarial a asumir una postura firme y convocar de manera urgente a los tres niveles de gobierno para exigir soluciones directas al director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, y a la Secretaría de Hacienda.

"Esto ya colapsó. No pueden seguir congelando cuentas y embargando a las empresas locales por no pagar impuestos, mientras Pemex sigue sin pagarles a ellas. Necesitan negociar urgentemente o Carmen va a terminar convertido en otra ciudad petrolera abandonada", advirtió.

Finalmente, Bello Ávila acusó a la Federación de mantener en el total abandono a Campeche, a pesar de las décadas de aportación energética que ha brindado al desarrollo del país. Recordó los históricos daños ambientales sufridos en la Sonda de Campeche, la Laguna de Términos y la Península de Atasta, asegurando que nunca ha existido una verdadera compensación y que, si no se frena este impago, Ciudad del Carmen corre el riesgo inminente de convertirse en una "ciudad fantasma".

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JGH