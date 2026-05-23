OMS cierra Asamblea Mundial con alerta por ébola, hantavirus y próxima pandemia

La 79ª Asamblea Mundial de la Salud concluyó este sábado con un mensaje centrado en la cooperación internacional, en medio de brotes recientes de hantavirus y ébola que han vuelto a colocar bajo presión a los sistemas sanitarios y a los mecanismos globales de respuesta.

Durante el cierre del encuentro, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendió el papel del organismo y aseguró que la OMS no atraviesa una crisis, sino una etapa de transformación para responder mejor a los desafíos actuales.

El funcionario sostuvo que la organización ha sido reestructurada para operar con mayor estabilidad, capacidad y sostenibilidad. También insistió en que los riesgos sanitarios no pueden enfrentarse de forma aislada, pues los virus no reconocen fronteras ni divisiones políticas.

OMS llama a mantener cooperación sanitaria internacional

En su discurso de clausura, Tedros recordó el mensaje expresado durante la inauguración por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien señaló que los virus no entienden de fronteras, banderas ni pasaportes.

La referencia cobró relevancia debido al brote de hantavirus vinculado al crucero MV Hondius, cuyos pasajeros fueron desembarcados y repatriados con apoyo de autoridades españolas, en coordinación con los países de origen.

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La Asamblea también se desarrolló en un contexto marcado por el brote de ébola en África, lo que reforzó el llamado de la OMS a mantener activos los mecanismos de vigilancia, respuesta y cooperación entre países.

Asamblea aprueba resoluciones sobre salud global

Durante la última jornada se aprobaron distintas resoluciones trabajadas previamente en comités. Entre ellas, una que reconoce la salida de Argentina de la OMS, aunque deja abierta la posibilidad de mantener cooperación sanitaria con ese país cuando sea necesario.

Tedros explicó que las negociaciones fueron extensas y complejas, pero permitieron avanzar en temas como enfermedades tropicales desatendidas, atención en urgencias, hemofilia y otros trastornos hemorrágicos.

El director general advirtió que estos acuerdos requerirán compromiso político, financiamiento sostenido y colaboración entre gobiernos, socios internacionales y comunidades.

Acuerdo sobre pandemias queda pendiente

Aunque la OMS destacó avances durante la Asamblea, Tedros reconoció que quedó un punto pendiente: la implementación completa del Acuerdo sobre pandemias, alcanzado en 2025.

El principal obstáculo se encuentra en uno de sus anexos, donde debe definirse cómo los países compartirán muestras de patógenos y cómo se distribuirán de manera equitativa los beneficios derivados de esa información en caso de una nueva emergencia sanitaria.

Tedros advirtió que, sin ese apartado, el mundo no estará realmente preparado para enfrentar la próxima pandemia. Con ello, la OMS cerró su Asamblea con un mensaje de avance, pero también con una alerta clara sobre la necesidad de fortalecer la cooperación sanitaria global.

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