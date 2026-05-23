Tragedia en Playacar: Muere un trabajador y salvan a otro tras caer dentro de una fosa séptica

Una intensa movilización de los cuerpos de rescate se registró en el exclusivo complejo turístico de Playacar, luego de que dos trabajadores cayeron al interior de una fosa séptica mientras realizaban labores de mantenimiento; el saldo fue de un empleado rescatado con vida y otro fallecido.

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De acuerdo con información preliminar, los obreros pertenecían a una empresa especializada en servicios de desazolve y limpieza. Mientras ejecutaban sus tareas en el área, ambos operarios cayeron de forma accidental en el contenedor de aguas negras. Testigos de los hechos se percataron de la complicada situación y solicitaron el apoyo inmediato de las autoridades a través de los números de emergencia.

Intensa labor de rescate en el complejo hotelero

Minutos después del reporte, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio para coordinar las maniobras de salvamento.

Los bomberos activaron de inmediato los protocolos de rescate en espacios confinados. Tras intensas y delicadas labores debido a los gases tóxicos del depósito, lograron extraer a uno de los trabajadores con signos vitales. Desafortunadamente, al llegar al segundo empleado, confirmaron que ya no contaba con signos de vida, asfixiado en el interior de la fosa.

El sobreviviente recibió atención médica inmediata por parte de los paramédicos de Protección Civil, quienes lo estabilizaron para su posterior traslado a un hospital de la ciudad. El área fue acordonada por la Policía Municipal para permitir que los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realicen las investigaciones correspondientes y determinen si la empresa contaba con las medidas de seguridad necesarias.

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JGH