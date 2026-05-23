Estados Unidos realiza simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con helicópteros y personal de emergencia

Estados Unidos realizó este sábado 23 de mayo de 2026 un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas, Venezuela, como parte de los protocolos de seguridad diplomática ante eventuales emergencias médicas o situaciones catastróficas.

El ejercicio comenzó después de las 10:00 horas locales e incluyó el sobrevuelo de dos aeronaves militares sobre la sede diplomática, ubicada en una zona montañosa de la capital venezolana. También se reportó el ingreso de personal de bomberos y ambulancias a las instalaciones, como parte de las maniobras de respuesta rápida.

De acuerdo con información de la agencia AP, el operativo fue realizado por fuerzas estadounidenses con aeronaves Osprey del Cuerpo de Marines, como parte de un ejercicio de respuesta ante emergencias en la embajada.

La representación diplomática señaló que asegurar la capacidad de reacción rápida es un componente clave para la preparación de la misión.

Venezuela autorizó el simulacro en la embajada de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela informó que autorizó la actividad a solicitud de la embajada estadounidense en Caracas. Según el comunicado oficial citado por agencias internacionales, el simulacro se realizó dentro de los protocolos regulares de seguridad y protección diplomática.

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Las autoridades venezolanas indicaron que dos aeronaves realizarían sobrevuelos controlados y maniobras de aterrizaje en la sede diplomática. El ejercicio fue coordinado con autoridades aeronáuticas, encargadas de autorizar y supervisar las operaciones aéreas requeridas.

¿Para qué fue el simulacro de evacuación en Caracas?

El ejercicio tuvo como objetivo preparar al personal de la embajada ante posibles emergencias médicas, catástrofes u otros escenarios que requieran una evacuación rápida. La actividad incluyó la participación de personal militar, servicios médicos y cuerpos de emergencia.

Aunque el despliegue generó atención por el sobrevuelo de aeronaves en Caracas, las autoridades venezolanas aclararon previamente que se trataba de una maniobra coordinada y autorizada.

En estos momentos se está llevando a cabo un ejercicio de respuesta militar estadounidense en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como… pic.twitter.com/PpEwghap8r — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 23, 2026

Simulacro ocurre tras reapertura de la sede diplomática

El operativo se realizó en un contexto de reactivación diplomática entre Washington y Caracas. La embajada estadounidense en Venezuela fue reabierta recientemente tras el restablecimiento de relaciones, de acuerdo con reportes internacionales.

El simulacro concluye como parte de las medidas preventivas de seguridad que Estados Unidos aplica en sus sedes diplomáticas, mientras Venezuela aseguró que las maniobras fueron supervisadas por las instituciones nacionales correspondientes.

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