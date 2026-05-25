Caminaba por la banqueta: Rescatan a loro verde que escapó de su casa en San Román, Campeche

Un loro verde fue rescatado por personal de Protección Civil en el barrio de San Román, luego de ser localizado desorientado en la vía pública. El hecho generó la atención de los vecinos, quienes reportaron de inmediato el caso a las autoridades.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle Victoria, donde habitantes de la zona observaron al ave caminando sola sobre la banqueta. Al temer que fuera atropellada o atacada por otros animales, solicitaron el apoyo de los rescatistas y señalaron que, presuntamente, el loro escapó de una vivienda cercana.

Tras ser asegurado, el ejemplar fue trasladado por elementos de Protección Civil a un refugio ecológico, donde permanecerá bajo resguardo y valoración médica, mientras se realizan las diligencias correspondientes debido a que se trata de una especie protegida.

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JGH