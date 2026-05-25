Síguenos

Última hora

México

Segob y SEP llaman a la CNTE a retomar diálogo tras protestas en CDMX

Campeche

Caminaba por la banqueta: Rescatan a loro verde que escapó de su casa en San Román, Campeche

Protección Civil rescató un loro verde en el barrio de San Román, Campeche, luego de ser hallado desorientado y en riesgo en la vía pública.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

25 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Vecinos reportaron al ave tras verla desorientada sobre la vía pública.
Vecinos reportaron al ave tras verla desorientada sobre la vía pública. / Lucio Blanco

Un loro verde fue rescatado por personal de Protección Civil en el barrio de San Román, luego de ser localizado desorientado en la vía pública. El hecho generó la atención de los vecinos, quienes reportaron de inmediato el caso a las autoridades.

El 2025 cerró con 918 denuncias por maltrato animal en Campeche.

Noticia Destacada

¿Adiós a los cohetes? Iglesia y Vicefiscalía van contra la pirotecnia en las fiestas de Campeche

Los hechos ocurrieron sobre la calle Victoria, donde habitantes de la zona observaron al ave caminando sola sobre la banqueta. Al temer que fuera atropellada o atacada por otros animales, solicitaron el apoyo de los rescatistas y señalaron que, presuntamente, el loro escapó de una vivienda cercana.

Tras ser asegurado, el ejemplar fue trasladado por elementos de Protección Civil a un refugio ecológico, donde permanecerá bajo resguardo y valoración médica, mientras se realizan las diligencias correspondientes debido a que se trata de una especie protegida.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH