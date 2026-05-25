Alertan por presunta venta ilegal de sangre afuera de hospitales en Cancún

La detección de personas que ofrecen sangre a cambio de dinero en las inmediaciones del Hospital General “Dr. Jesús Kumate Rodríguez” y clínicas del IMSS encendió la alerta en la ciudad, debido al riesgo sanitario que representa para pacientes que requieren transfusiones urgentes.

La situación fue confirmada por Paulina Amores Sánchez, gerente general del banco de sangre del hospital Amerimed, quien advirtió que este problema se identifica de forma recurrente ante la baja participación de donadores altruistas en el municipio.

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El principal riesgo de recurrir a estos intermediarios radica en que pueden ocultar antecedentes médicos, enfermedades o conductas de riesgo, lo que incrementa la posibilidad de transmisión de infecciones a quienes reciben las transfusiones.

Explicó que estas personas se acercan discretamente a familiares en las filas de los bancos de sangre para ofrecerse como donadores a cambio de un pago, aprovechando la necesidad inmediata de quienes buscan conseguir unidades para pacientes hospitalizados.

Señaló que los implicados conocen los filtros y entrevistas aplicadas por el personal médico, por lo que incluso preparan respuestas para aparentar cumplir con los requisitos establecidos y lograr ser aceptados como candidatos.

Autoridades sanitarias recordaron que en México la comercialización de sangre está prohibida por la ley, ya que toda donación debe realizarse de forma voluntaria, altruista y sin recibir ninguna compensación económica.

Expuso que en este mercado informal se llega a cobrar más de mil pesos por donador, una práctica que avanza debido a la escasez de aportaciones voluntarias y a la presión de los familiares que enfrentan situaciones críticas.

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Detalló que Cancún requiere alrededor de 22 mil unidades de sangre al año; sin embargo, la tasa de donación altruista apenas alcanza el uno por ciento, mientras el 99 restante corresponde a reposición, lo que abre espacio para estas irregularidades.

Los bancos de sangre públicos y privados exhortaron a la ciudadanía a no recurrir a oferentes externos ni intermediarios, y a acudir únicamente a centros certificados para garantizar procesos seguros y supervisados por el personal médico.

Finalmente, recordaron que para donar se requiere tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, presentar identificación oficial, estar sano, mantener ayuno ligero y no haberse realizado cirugías, tatuajes o perforaciones en el último año.