CNTE choca con policías al intentar entrar al Zócalo; SSC reporta calma tras contención

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se enfrentaron con policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México luego de intentar avanzar hacia la explanada del Zócalo capitalino, en el marco de sus protestas contra el Gobierno federal.

La movilización, integrada principalmente por docentes de la Sección 22 de Oaxaca, también contó con presencia de maestros de Baja California, Chiapas y Quintana Roo. Los manifestantes iniciaron su recorrido alrededor de las 10:30 horas y buscaron ingresar al primer cuadro del Centro Histórico por Avenida 5 de Mayo.

Sin embargo, un bloque de policías capitalinos les impidió el paso, lo que derivó en empujones y momentos de tensión entre los contingentes y los uniformados.

CNTE acusa agresión tras uso de gas lacrimógeno

Durante el choque en Avenida 5 de Mayo, los manifestantes denunciaron que policías lanzaron gas lacrimógeno para dispersarlos e impedir que llegaran al Zócalo.

Integrantes de la Coordinadora acusaron una agresión por parte de las autoridades y reprocharon al Gobierno federal impedirles el acceso a una plaza pública. Entre consignas, los docentes criticaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y señalaron que sus demandas no han recibido una respuesta suficiente.

Una representante de la sección de Quintana Roo afirmó que el Zócalo “es de todos” y cuestionó el operativo desplegado para contener la marcha.

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SSC afirma que manifestantes iniciaron empujones

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los manifestantes empujaron a los policías sobre la calle Filomeno Mata, en su cruce con Avenida 5 de Mayo, e intentaron avanzar con un vehículo en marcha.

Ante ello, la corporación explicó que se estableció una línea de contención para impedir el paso hacia el primer cuadro del Centro Histórico. La dependencia aseguró que, tras los momentos de tensión, se mantiene el diálogo con los manifestantes y que la situación se encuentra en calma.

¿Por qué está resguardado el Zócalo?

De acuerdo con información oficial, los accesos al primer cuadro del Centro Histórico se mantienen restringidos debido a la instalación de infraestructura para el Fan Fest previsto por el Mundial de Futbol 2026.

🚨💥 ¡SE PRENDIÓ EL ZÓCALO! CNTE Y POLICÍAS CHOCAN POR PLANTÓN ⚠️🪨#CDMX | La tensión estalló en el corazón de la capital. Integrantes de la Sección 22 de la CNTE de #Oaxaca se enfrentaron con elementos policiacos este lunes en el Zócalo capitalino.



🚫 El motivo: A los… pic.twitter.com/9k851d7fq8 — Xoxocotlan y su Gente (@XoxocotlanGente) May 25, 2026

La CNTE mantiene entre sus principales demandas la abrogación de la Ley del ISSSTE, un aumento salarial de 100 por ciento y atención a sus planteamientos laborales y educativos.

El enfrentamiento ocurre después de que Gobernación y la SEP llamaron al magisterio a retomar el diálogo institucional para revisar sus demandas y construir rutas de atención.

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