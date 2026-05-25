Yucatán cierra como sede de la Olimpiada Nacional 2026 tras 17 días de competencias

El estado de Yucatán concluyó este fin de semana su participación como sede de la Olimpiada Nacional 2026, tras 17 días de competencias en disciplinas como vela, remo, judo y canotaje, eventos que reunieron a más de cinco mil deportistas, entrenadores y familias en distintos espacios deportivos de la entidad.

Las actividades deportivas se desarrollaron en sedes como el Hotel Costa Club del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), la pista de remo y canotaje de Progreso y el Poliforum Zamná del Complejo Deportivo Kukulcán, donde autoridades estatales coordinaron servicios logísticos y de atención para las delegaciones participantes.

Medallero de Yucatán en la Olimpiada Nacional 2026

Hasta el momento, la delegación yucateca acumula 41 medallas de oro, 55 de plata y 54 de bronce, aunque todavía quedan disciplinas pendientes antes del cierre oficial de la justa nacional, programado para el próximo 7 de junio.

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Entre las disciplinas con mejores resultados para Yucatán destaca vela, donde el estado consiguió el segundo lugar nacional por equipos con ocho preseas doradas, ocho plateadas y cuatro de bronce.

Asimismo, tiro con arco se posicionó entre las actuaciones más sobresalientes, al obtener el tercer lugar nacional con una cosecha de 15 medallas de oro, 13 de plata y 11 de bronce.

Yucatán seguirá compitiendo en otras sedes del país

Aunque la etapa como sede ya concluyó, atletas yucatecos continuarán participando en distintas entidades del país durante las próximas semanas.

Las competencias restantes incluyen tenis de mesa y luchas asociadas en Puebla; gimnasia rítmica y gimnasia de trampolín en Tlaxcala; ajedrez y charrería femenil en San Luis Potosí; así como levantamiento de pesas en Nayarit.

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Las autoridades deportivas estatales mantienen expectativas positivas en disciplinas como levantamiento de pesas y gimnasia de trampolín, donde todavía existe la posibilidad de aumentar el número de preseas para la entidad.

Próximos eventos deportivos en Yucatán

Tras finalizar la Olimpiada Nacional, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán continuará con actividades enfocadas en fomentar la activación física y la vida saludable.

Entre los eventos próximos destacan el Maratón de la Marina, programado para el 7 de junio, el programa recreativo Baaxal Paal Renacimiento y los mundiales de béisbol y fútbol de salón de Olimpiadas Especiales, además de otras actividades deportivas dirigidas a la población yucateca.