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“CFE ni sus luces”: pobladores de Champotón denuncian horas sin energía eléctrica

Habitantes de comunidades del sur de Champotón denuncian horas sin energía eléctrica ni internet tras tormentas; exigen atención inmediata de la CFE.

Por Jorge May

25 de may de 2026

1 min

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Apagón golpea al sur de Champotón tras tormentas; pobladores exigen solución inmediata
Apagón golpea al sur de Champotón tras tormentas; pobladores exigen solución inmediata / Jorge May

Desde ayer se reportan afectaciones en el suministro eléctrico en al menos cuatro localidades al sur de la geografía municipal de Champotón. Días antes, esta misma zona ya había registrado severas variaciones en el voltaje, lo que afectó de manera directa las actividades cotidianas de los pobladores.

Las lluvias provocaron fuertes corrientes de agua y caída de árboles en carreteras.

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Este problema aqueja principalmente a las comunidades de López Mateos, Chilam Balam, Chachito y a la cabecera de la junta municipal de Felipe Carrillo Puerto.

De acuerdo con los datos recabados, el suministro se interrumpió poco antes de que cayeran las primeras lluvias del domingo, las cuales llegaron acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas.

Ante esta situación, los habitantes de estas demarcaciones se encuentran actualmente sin energía eléctrica y tampoco cuentan con el servicio de internet. Esta problemática está generando un creciente malestar y encono social, por lo que los afectados exigen con urgencia a la Comisión Federal de Electricidad que aplique las medidas correctivas necesarias para restablecer ambos servicios.

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JGH

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