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¿Adiós a los cohetes? Iglesia y Vicefiscalía van contra la pirotecnia en las fiestas de Campeche

La Vicefiscalía y la Diócesis de Campeche se unen para frenar el uso de pirotecnia en iglesias; buscan proteger a mascotas y niños con TEA ante los altos índices de maltrato animal.

Jesús García

Por Jesús García

25 de may de 2026

1 min

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El 2025 cerró con 918 denuncias por maltrato animal en Campeche.
El 2025 cerró con 918 denuncias por maltrato animal en Campeche.

El titular de la Vicefiscalía General de Delitos contra Animales, Ambiente y Ecosistemas, Alexandro Brown, se reunió con el obispo de la Diócesis de Campeche, monseñor José Alberto González Juárez, con el propósito de solicitar su valioso apoyo para concientizar a las comunidades religiosas del estado.

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Brown pidió a las iglesias invitar a sus feligreses a evitar el uso de pirotecnia durante eventos y celebraciones religiosas. El objetivo es proteger a los animales, a niños con Trastorno del Espectro Autista, a los adultos mayores y reducir el daño ambiental que provocan los fuegos artificiales.

Buscan proteger a animales, niños con TEA, adultos mayores y reducir daños ambientales.
Buscan proteger a animales, niños con TEA, adultos mayores y reducir daños ambientales. / Especial

La Vicefiscalía agradeció la profunda sensibilidad de monseñor González Juárez, quien consideró este tema como un asunto de salud pública y se comprometió a difundir el mensaje entre las parroquias del estado. Esta institución trabaja en la prevención del delito de maltrato animal por uso de pirotecnia, el cual se encuentra contemplado en el artículo 383 del Código Penal del Estado de Campeche.

Esta iniciativa cobra mayor relevancia ante las altas cifras de maltrato animal en el estado: Campeche cerró el año 2025 con 918 casos reportados de maltrato animal, siendo los municipios más afectados Campeche capital, Ciudad del Carmen, Champotón y Calkiní.

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JGH

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