En Campeche, 27 mil personas podrían vivir con autismo o TDAH

En Campeche se estima que alrededor de 27 mil 850 personas podrían vivir con autismo y/o TDAH, según proyecciones basadas en datos del INEGI. Esto subraya la necesidad de visibilizar estas condiciones y promover su comprensión, ya que muchas personas podrían integrarse en sectores tecnológicos, científicos, artísticos y musicales.

El presidente del colectivo “Autista sin Máscara”, Gustavo Quiroz Hernández, destacó la importancia de que sociedad e instituciones comprendan el autismo y el TDAH, evitando el paternalismo y fomentando la inclusión real. Señaló que la detección en adultos es limitada, pues los diagnósticos se centran en la infancia, por lo que muchas personas crecen sin conocer su condición.

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Existe un subdiagnóstico relevante y muchas personas descubren su condición en la adultez tras años de sentirse diferentes. En el TDAH pueden presentarse dificultades de comunicación, interacción social y riesgo de aislamiento.

Algunas personas dentro del espectro pueden tener capacidades cognitivas superiores al promedio, aportando en áreas como tecnología, ingeniería o música, aunque no siempre son reconocidas por falta de diagnóstico.

Llamó a fortalecer la coordinación entre psicólogos, docentes, psiquiatras y autoridades para impulsar políticas públicas incluyentes que permitan comprender mejor estas condiciones y aprovechar su potencial.