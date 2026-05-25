Bajones eléctricos dañan bombas de agua en Pomuch y Santa Cruz

Las variaciones de corriente han dañado los equipos de bombeo de cada comunidad y de la villa de Pomuch. A última fecha, los bajones son tan prolongados y a veces los apagones ocurren a todas horas, dijo la directora de agua potable del municipio, Lizbeth Sosaya Chan, quien señaló que en Santa Cruz las dos bombas se dañaron en los últimos días y en Pomuch, en el pozo de San Diego, el arrancador también se dañó, generando molestia en el pueblo por la sobrecarga.

La funcionaria explicó que en la comunidad de Santa Cruz las dos bombas se dañaron y a diario se está dotando de agua a las familias, llenando sus tinas, tambores, cubetas y ollas, lo que no es suficiente para los servicios básicos de cada hogar. Indicó que las familias no descansarán hasta que se reparen las bombas dañadas por los bajones eléctricos.

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En Pomuch, en el barrio San Diego del pozo 6, se quemó el arrancador y se le está dando servicio para poner a funcionar la bomba sumergible. Si no presenta corto circuito, podrá funcionar de nuevo; en caso contrario, se tendrá que sacar toda la tubería de más de 50 metros de profundidad, lo que resulta costoso. Lo peor, dijo, es que las familias se desesperan al no tener el vital líquido, mientras la paraestatal no toma en cuenta los daños en cada comunidad.

Respecto a la cabecera municipal, de sus 10 pozos en función, ninguno ha sido dañado, pero se espera que no continúen los bajones eléctricos. Los controladores de bombas sumergibles son frágiles y se requiere reponer los postes dañados para restablecer la energía. La situación también se presentó en la calle 19 del barrio San Juan, donde los vecinos reclamaron ante las unidades de la CFE.