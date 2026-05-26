¿A qué hora lloverá en Campeche este martes 26 de mayo? Hay alerta Amarilla en cinco municipios

Luego de una mañana con ambiente caluroso y cielo parcialmente despejado, el pronóstico meteorológico para este martes 26 de mayo indica un aumento gradual de nubosidad y altas probabilidades de lluvia durante la tarde en la capital campechana.

De acuerdo con los modelos meteorológicos y el seguimiento del pronóstico para la ciudad de Campeche, las primeras condiciones para precipitaciones comenzarían a presentarse alrededor del mediodía, con una probabilidad cercana al 50 por ciento; sin embargo, el periodo de mayor intensidad se prevé entre las 2:00 y 4:00 de la tarde, horario en el que podrían registrarse tormentas acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

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El pronóstico señala que la probabilidad de lluvia aumentará de manera importante durante ese lapso, alcanzando niveles superiores al 80 por ciento en algunos momentos de la tarde, mientras que las precipitaciones disminuirían gradualmente después de las 5:00 p.m.

Antes de la llegada de las lluvias, el ambiente continuará siendo extremadamente caluroso, con temperaturas cercanas a los 35 grados Celsius, aunque la sensación térmica podría superar esa cifra debido a la humedad característica de la región. También se anticipan chubascos fuertes durante la jornada en Campeche y otros estados del país por las condiciones atmosféricas que afectan gran parte del territorio nacional.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a actualizaciones oficiales, especialmente a quienes deban desplazarse durante la tarde, debido a posibles encharcamientos y reducción de visibilidad en algunas zonas.

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JG