Advierten sobre daño a la imagen turística de Yucatán por el cierre indefinido de Chichén Itzá

El cierre indefinido de la zona arqueológica de Chichén Itzá comenzó a generar afectaciones directas en el sector turístico y comercial de Yucatán, ante la falta de acuerdos entre artesanos, autoridades estatales y representantes federales para reactivar uno de los principales destinos del país.

José Enrique Molina Casares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, advirtió que la prolongación del conflicto representa pérdidas económicas para empresarios y comerciantes, y también un daño a la imagen turística del estado.

El dirigente empresarial señaló que, aunque las autoridades mantienen mesas de diálogo con los artesanos que laboran en el sitio arqueológico, hasta el momento no se ha alcanzado un consenso definitivo que permita la reapertura ordenada del complejo turístico.

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“Confiamos en que ambas partes encuentren pronto la manera de solucionar el problema y evitar que la industria turística siga perdiendo una importante derrama económica”, expresó.

Molina Casares dijo que algunos comerciantes aceptaron trasladarse al nuevo parador turístico, mientras que otros continúan firmes en permanecer en los espacios donde tradicionalmente han desarrollado sus actividades comerciales.

Mala imagen

Subrayó que Chichén Itzá es mucho más que un atractivo regional, ya que representa uno de los sitios arqueológicos más reconocidos del mundo y el principal motivo de visita para miles de turistas nacionales e internacionales que llegan a Yucatán.

“Muchos visitantes vienen al estado atraídos por Chichén Itzá y la imagen que se está proyectando no es la mejor”, sostuvo.

El líder empresarial calificó el conflicto como una problemática interna que debe resolverse mediante acuerdos y diálogo entre todas las partes involucradas, ya sea de manera temporal o definitiva.

Además, advirtió que las afectaciones podrían incrementarse si la situación continúa, especialmente ante la cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que representa una oportunidad estratégica para fortalecer la promoción turística de Yucatán.

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Tras el fracaso de la más reciente mesa de diálogo, Chichén Itzá permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso.

Representantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Gobierno de Yucatán argumentaron que actualmente no hay condiciones para garantizar una reapertura ordenada del sitio.

Por su parte, el Consejo Indígena de Pisté denunció una supuesta estrategia de desgaste político y mediático contra su organización, motivo por el cual rechazó los planteamientos presentados por las autoridades.

La agrupación exige la apertura tanto del parador turístico tradicional como del Centro de Atención a Visitantes de Chichén Itzá (CATVI), respetando los espacios actuales de cada vendedor.

En espera de proyectos

En otro tema, Molina Casares indicó que el sector empresarial permanece a la espera de conocer los proyectos de infraestructura y obras públicas que serían financiados mediante el empréstito estatal por mil 500 millones de pesos, además de los 3 mil millones de pesos adicionales contemplados por el Gobierno Federal.

El dirigente de la Canaco Servytur manifestó que hasta ahora no se han presentado detalles específicos sobre el destino de esos recursos ni las obras que se ejecutarían en la entidad.