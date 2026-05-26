Avivan polémica por el Monumento a los Montejo en Mérida: Ordenan al Ayuntamiento responder a una solicitud para retirarla

La controversia por el Monumento a los Montejo, ubicado en el Remate de Paseo de Montejo, volvió a colocarse en el debate público luego de que un Tribunal Colegiado confirmara una sentencia favorable para personas mayas y racializadas que exigen el retiro de la escultura por considerarla un símbolo de racismo, violencia colonial y discriminación histórica.

La resolución fue dada a conocer por las organizaciones Kanan Derechos Humanos y Racismo MX, agrupaciones que acompañan jurídicamente a las personas promoventes desde el inicio del proceso legal contra el Ayuntamiento de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano.

De acuerdo con las asociaciones, el Tribunal Colegiado en Materia Laboral y Administrativa, con auxilio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, ratificó que la autoridad municipal deberá emitir una nueva respuesta debidamente fundada y motivada respecto a la solicitud ciudadana presentada el 11 de octubre del 2024 para retirar el citado monumento.

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Las personas promoventes argumentan que el memorial representa una exaltación de figuras vinculadas con la colonización, esclavización, violencia y sometimiento de los pueblos originarios durante el periodo de La Conquista, por lo que consideran que su permanencia constituye una apología al racismo y al odio contra las comunidades mayas.

Primera contestación

En marzo del 2025, el Ayuntamiento respondió que no era posible retirar la escultura debido a que “no resulta económicamente viable”, sin ofrecer fundamentos legales ni técnicos suficientes que justificaran la negativa.

Ante ello, las personas solicitantes promovieron un juicio de amparo bajo el expediente 540/2025 ante el Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán.

El 13 de junio del 2025, la entonces jueza Karla Domínguez Aguilar resolvió que el Ayuntamiento vulneró los derechos de legalidad y seguridad jurídica de las personas promoventes, al emitir una respuesta ambigua y carente de sustento.

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Tras un recurso de revisión, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia, obligando nuevamente a la autoridad municipal a responder de manera clara, fundada y motivada a la petición ciudadana.

Memoria histórica

Kanan Derechos Humanos y Racismo MX recordaron que desde su instalación, en el 2010, el monumento a los Montejo ha sido objeto de críticas y rechazo social.

Incluso señalaron que, en una encuesta realizada en el 2022, la mayoría de las personas consultadas consideró que la obra representa un símbolo racista que no debería permanecer en un espacio público de la ciudad.

Las personas promoventes aclararon que la exigencia no busca borrar la historia, sino abrir una discusión sobre las figuras que son homenajeadas en espacios públicos y el mensaje que representan para comunidades históricamente discriminadas.

“Los espacios públicos no deben utilizarse para glorificar símbolos de violencia racial y colonial contra los pueblos mayas. La memoria histórica debe construirse desde la dignidad, la inclusión y los derechos humanos”, expresaron las personas actoras del proceso legal.