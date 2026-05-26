Un gesto que vale vidas: joven instala bebederos para animales bajo el intenso calor en Nunkiní

Ante las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días, una ciudadana se ha preocupado por colocar bebederos para los animales en el Centro de esta comunidad, por ejemplo, aves y perros de la calle.

La joven Timotea Haas Naal tuvo la iniciativa de recolectar botellones de plástico, que cortó y adornó para llenarlos de agua y que sirvan como depósitos para que beban en ellos, inspirada al ver que una paloma se desplomó y murió en el parque por el excesivo calor, así que se dio a la tarea de colocar estos recipientes.

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A través de un cartel que dice “Bebedero, los animalitos cuentan contigo“, colocó más de ocho de ellos en el centro de Nunkiní, donde se espera que los niños y jóvenes los cuiden y no los destruyan, ya que igual los animales presentan golpes de calor por el clima que estamos padeciendo.

Timotea Haas impulsa iniciativa de hidratación animal / Erik Caamal

La activista, en un verdadero acto de solidaridad, recolectó botellones de plástico reciclados, los cuales cortó y decoró cuidadosamente para convertirlos en recipientes de agua.

Timotea instaló más de ocho recipientes, esperando que tanto niños como jóvenes los cuiden y se unan al esfuerzo para que los animales se hidraten durante esta temporada crítica de calor.

La iniciativa busca que la comunidad cuide estos puntos de hidratación y apoye a los animales

Dijo que conservar los bebederos instalados, evitando dañarlos, representa una oportunidad de vida para aves, perros y otros animales que diariamente recorren las calles buscando agua.

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JG