México descarta casos de ébola y refuerza filtros sanitarios rumbo al Mundial 2026

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que en México no se han registrado casos de ébola y que, hasta el momento, el riesgo de propagación en el país es bajo, pese al brote que se mantiene en evolución en África.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes 26 de mayo, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el funcionario explicó que los casos se concentran principalmente en la República Democrática del Congo y Uganda, con vigilancia adicional en Sudán del Sur por su cercanía regional.

Kershenobich señaló que la Organización Mundial de la Salud mantiene seguimiento al brote, debido a que la situación puede empeorar antes de mejorar. Sin embargo, aclaró que esa advertencia se refiere principalmente a la región africana donde se han detectado contagios.

México no tiene casos de ébola y mantiene riesgo bajo

El secretario de Salud insistió en que México se mantiene sin casos confirmados de ébola. Aun así, dijo que el país conservará una vigilancia epidemiológica activa a través de la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud.

Kershenobich explicó que la prevención será clave, por lo que México recomienda a las personas que hayan permanecido o transitado en los últimos 21 días por la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramar sus viajes hasta que concluya la emergencia internacional.

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¿Qué medidas aplicará México en aeropuertos?

El Gobierno federal implementará filtros sanitarios en aeropuertos internacionales, además de revisión documental y análisis de itinerarios de pasajeros.

La medida busca identificar si alguna persona viajó recientemente a zonas con transmisión activa del virus, incluso si llega a México desde otro país de conexión, como una nación europea. También se fortalecerá la coordinación con autoridades de origen y con el sector aéreo para verificar factores de riesgo antes del abordaje.

¿Cómo se transmite el ébola?

Kershenobich recordó que el ébola no se transmite como el COVID-19, es decir, no se propaga por vía respiratoria. El virus se contagia por contacto con secreciones o fluidos de personas infectadas.

Un caso sospechoso se define por síntomas compatibles y antecedente de estancia en una zona de transmisión o contacto con un caso confirmado durante los 21 días previos. Entre los síntomas de alerta están fiebre alta, dolor de garganta, dolor muscular, dolor abdominal intenso, diarrea y sangrado inexplicable.

#MañaneraDelPueblo. El doctor David Kersenobich explica en qué consiste el virus del ébola. pic.twitter.com/6EaDAdC8Bu — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 26, 2026

México prepara vigilancia sanitaria por el Mundial 2026

El secretario de Salud destacó que, como país anfitrión de la Copa Mundial de Futbol 2026, México está comprometido a garantizar un ambiente seguro para visitantes y población.

Por ello, se aplicarán protocolos específicos de vigilancia epidemiológica en coordinación con Estados Unidos y Canadá. Kershenobich aseguró que México está preparado ante cualquier eventualidad y que se emitirán avisos epidemiológicos nacionales conforme evolucione la situación.

“No tenemos casos, estamos preparados ante cualquier eventualidad”, resumió el funcionario al cerrar su informe.

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