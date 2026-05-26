“Es para el pan de cada día”

Artesano de la comunidad de Tepakán elabora bolsitas con el hilo de hamacas, las cuales comercializa a tan solo 50 pesos, pues aseguró que se venden más rápido que una hamaca y en un tubo de hilo puede sacar hasta 5 o 6 bolsitas, obteniendo buenas ganancias para el sustento diario, así lo dio a conocer al estar vendiendo estas bolsitas debajo de una sombra de un árbol de guaya frente a la comandancia de seguridad pública de Dzitbalché.

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El artesano Timoteo Cen Cajún dio a conocer que la venta de estas bolsitas sirve para obtener el pan de cada día, por lo que desde temprano sale de casa para llegar hasta la ciudad de los cantares y poder comercializar sus bolsitas que él mismo elabora. Comentó que también confecciona bolsitas de Bob Esponja, aunque en esta ocasión no las trajo, pero tiene variedad de diseños que pondrá en exposición en la feria de su natal Tepakán en próximos días.

El artesano dijo que sus bolsitas tienen un costo de no más de 40 pesos, asegurando que son precios accesibles, ya que de ahí debe cubrir su pasaje, el material y obtener su ganancia. Explicó que las hamacas son más caras y casi no tienen mercado en este municipio, debido a que muchas familias urden sus propias hamacas y otras las comercializan o las usan para dormir.

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Por ello se dio a la tarea de aprender a elaborar bolsitas que son flexibles para salir de compras, pidiendo apoyo para que se le compren sus manualidades en la feria de su pueblo.

Asimismo, dijo que lleva varios años elaborando hamacas, negocio que al principio era rentable, pero ahora muy pocos las compran debido a que no bajan de mil pesos y pueden costar hasta 2 mil pesos. Por ello buscó alternativas para obtener ingresos, elaborando monederos o bolsitas que son curiosos y tienen un buen precio. Cada bolsa requiere entre dos y tres horas de fabricación, ya que son de dos capas para evitar que se salga el dinero o las monedas.

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JG