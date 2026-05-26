Síguenos

Última hora

Internacional

ONU alerta récord de conflictos desde 1945: Guterres advierte carrera armamentista y crisis humanitaria

Campeche

Adiós al vacío legal: Aprueban en comisiones regular scooters y vehículos eléctricos en Campeche

Comisiones del Congreso de Campeche aprobaron reformas para regular scooters, bicicletas y motos eléctricas con nuevas normas de movilidad.

Por Alejandro Balan

26 de may de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Scooters y motos eléctricas tendrán nuevas reglas de circulación en Campeche
Scooters y motos eléctricas tendrán nuevas reglas de circulación en Campeche / Imagen IA

Los scooters, bicicletas, motocicletas y otros medios de transporte personal impulsados por energía eléctrica serán regulados en Campeche, luego de que las comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado aprobaron un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, y de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el objetivo de establecer reglas claras para el uso seguro de vehículos de movilidad eléctrica.

Colectivos de Quintana Roo apoyarán búsqueda de Jesús Manuel Hidalgo Flores en Escárcega.

Noticia Destacada

Desde diciembre no aparece: Quintana Roo se suma a la búsqueda de Jesús Manuel en Escárcega

La propuesta legislativa busca actualizar el marco jurídico estatal ante el crecimiento del uso de estos vehículos en calles y avenidas de la entidad.

Durante una reunión de trabajo, las comisiones presididas por las diputadas Abigaíl Gutiérrez Morales y Gladys Rivera López analizaron y aprobaron el dictamen que incorpora disposiciones específicas para reconocer legalmente a los vehículos de movilidad eléctrica dentro de la legislación local y establecer criterios para su circulación segura.

Congreso de Campeche busca poner orden al uso de vehículos eléctricos
Congreso de Campeche busca poner orden al uso de vehículos eléctricos / Alejandro Balan

Entre los principales alcances de la reforma destacan la definición jurídica de estos medios de transporte, la incorporación de medidas básicas de seguridad vial y normas de convivencia en la vía pública, con la finalidad de proteger tanto a quienes utilizan scooters o bicicletas eléctricas como a peatones, ciclistas tradicionales y automovilistas. Asimismo, se pretende reducir riesgos de accidentes derivados del uso creciente de estas unidades en espacios urbanos donde actualmente existe un vacío normativo. La regulación permitirá fomentar alternativas de transporte más sustentables y accesibles, en concordancia con las tendencias de movilidad moderna que se han extendido en diversas ciudades del país. Además, busca generar condiciones de mayor certeza jurídica para usuarios y autoridades encargadas de la vigilancia y aplicación de las normas de tránsito.

La iniciativa también responde a la necesidad de adaptar la legislación campechana a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de desplazamiento que han ganado popularidad por su bajo impacto ambiental y menor costo de operación frente a los vehículos convencionales.

Tras recibir el aval de las comisiones unidas, el dictamen continuará su trámite legislativo y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual aprobación definitiva.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH