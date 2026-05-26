Adiós al vacío legal: Aprueban en comisiones regular scooters y vehículos eléctricos en Campeche

Los scooters, bicicletas, motocicletas y otros medios de transporte personal impulsados por energía eléctrica serán regulados en Campeche, luego de que las comisiones unidas de Seguridad Pública y Protección a la Comunidad, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado aprobaron un dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, y de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, con el objetivo de establecer reglas claras para el uso seguro de vehículos de movilidad eléctrica.

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La propuesta legislativa busca actualizar el marco jurídico estatal ante el crecimiento del uso de estos vehículos en calles y avenidas de la entidad.

Durante una reunión de trabajo, las comisiones presididas por las diputadas Abigaíl Gutiérrez Morales y Gladys Rivera López analizaron y aprobaron el dictamen que incorpora disposiciones específicas para reconocer legalmente a los vehículos de movilidad eléctrica dentro de la legislación local y establecer criterios para su circulación segura.

Congreso de Campeche busca poner orden al uso de vehículos eléctricos / Alejandro Balan

Entre los principales alcances de la reforma destacan la definición jurídica de estos medios de transporte, la incorporación de medidas básicas de seguridad vial y normas de convivencia en la vía pública, con la finalidad de proteger tanto a quienes utilizan scooters o bicicletas eléctricas como a peatones, ciclistas tradicionales y automovilistas. Asimismo, se pretende reducir riesgos de accidentes derivados del uso creciente de estas unidades en espacios urbanos donde actualmente existe un vacío normativo. La regulación permitirá fomentar alternativas de transporte más sustentables y accesibles, en concordancia con las tendencias de movilidad moderna que se han extendido en diversas ciudades del país. Además, busca generar condiciones de mayor certeza jurídica para usuarios y autoridades encargadas de la vigilancia y aplicación de las normas de tránsito.

La iniciativa también responde a la necesidad de adaptar la legislación campechana a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de desplazamiento que han ganado popularidad por su bajo impacto ambiental y menor costo de operación frente a los vehículos convencionales.

Tras recibir el aval de las comisiones unidas, el dictamen continuará su trámite legislativo y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual aprobación definitiva.

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JGH