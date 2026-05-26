Localizan deshidratada a abuelita desaparecida en “Nuevo Noh-Bec”

Con cuadros de deshidratación, los cuerpos de emergencia encontraron con vida a una señora de 75 años de edad que había desaparecido en los alrededores del asentamiento irregular “Nuevo Noh-Bec” de esta ciudad de Playa del Carmen.

De acuerdo a los primeros reportes preliminares, una mujer de 75 años de edad que había sido reportada como reportada desaparecida Nuevo Noh Bec fue localizada con vida luego de un amplio operativo que implementaron los cuerpos de emergencia para su búsqueda.

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El reporte de la femenina provocó la movilización policial, elementos de Protección Civil, Bomberos y personal de la Sedena, quienes de inmediato recorrieron caminos y zonas de selva baja para ubicarla.

La mujer de edad mayor, de acuerdo a sus familiares, presenta discapacidad auditiva y de habla, situación que pudo haber provocado que se extraviara al no poder solicitar ayuda.

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De acuerdo al reporte de los cuerpos de emergencia, la señora, fue hallada desorientada, con visibles cuadros de deshidratación debido a las altas temperaturas que marcan los 34 grados, presentaba laceraciones y múltiples picaduras de insectos, al pasar varias horas sin dejar rastro.

Luego de su hallazgo, de inmediato los paramédicos de la Cruz Roja mexicana brindaron los primeros auxilios, al ser valorada, posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir médica adecuada.