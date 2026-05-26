Semaforazo en Ciudad del Carmen: Ignora la luz roja en Santa Margarita y deja un lesionado

Noticia Destacada Repartidora termina lesionada al estrellarse contra una camioneta en Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vehicular registrado en calles de la colonia Santa Margarita dejó como saldo daños materiales de consideración y una persona lesionada, además de provocar afectaciones momentáneas a la circulación en una de las intersecciones más transitadas del sector.

El fuerte encontronazo ocurrió sobre el cruce de la calle 47 esquina con 38, justo en la zona de semáforos, donde de acuerdo con testigos, el conductor de un automóvil Renault Kwid color plata, con placas de circulación DHW-026-B del estado de Campeche, avanzaba con preferencia sobre la calle 38 con dirección hacia Playa Norte.

Sin embargo, al momento de atravesar la intersección, fue impactado violentamente en el costado derecho por una camioneta Chevrolet Tornado color blanco, con placas CU-0160-A del estado de Campeche, cuyo conductor presuntamente ignoró la luz roja del semáforo y cruzó sin detenerse.

Tras el brutal impacto, ambas unidades terminaron bloqueando parcialmente la vialidad, mientras que el automóvil afectado giró sobre el pavimento debido a la fuerza del choque. Uno de los ocupantes resultó lesionado y fue auxiliado por ciudadanos que presenciaron el accidente, en espera de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido y posteriormente determinaron su traslado a un hospital para una valoración médica más completa, ya que presentaba diversos golpes tras el percance.

Elementos de Tránsito y Vialidad también acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular, mientras ajustadores de seguros dialogaban con ambas partes para el deslinde de responsabilidades. Finalmente, los involucrados lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales, por lo que las unidades fueron retiradas y orilladas para liberar la circulación en la zona.

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JGH