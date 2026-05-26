Repartidora termina lesionada al estrellarse contra una camioneta en Ciudad del Carmen

Una joven dedicada al servicio de motoentregas resultó lesionada la tarde de este martes, luego de verse involucrada en un accidente vial provocado presuntamente por el conductor de una camioneta que realizó una vuelta en “U” sin la debida precaución en calles de la colonia Playón.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Malecón de la Caleta por calle 58, lugar donde la motociclista, identificada como Alexa Morales, circulaba a bordo de una motocicleta Italika color gris, con placas de circulación 81GUM7 del estado de Campeche, con dirección hacia el puente.

De acuerdo con la versión de la afectada, al desplazarse sobre la vialidad, el conductor de una camioneta Nissan X-Trail color plata, con placas DHV-453-B del estado de Campeche, realizó de manera intempestiva una vuelta en “U”, aparentemente sin tomar las debidas precauciones para incorporarse correctamente. La maniobra provocó que la joven motociclista no lograra frenar a tiempo, impactándose contra las puertas laterales izquierdas de la camioneta para posteriormente caer al pavimento, resultando con diversos golpes en el cuerpo.

Testigos que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliar a la joven mientras daban aviso a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, tras ser valorada en el sitio, se determinó que las lesiones no ponían en riesgo su integridad y no era necesario su traslado a un hospital.

Posteriormente, los involucrados solicitaron la presencia de la aseguradora de la camioneta para llegar a un acuerdo por el pago de daños y lesiones. Según se informó, la empresa de seguros otorgaría un pase para la reparación de la motocicleta y otro para atención médica en una clínica particular. Finalmente, ambas unidades fueron orilladas para liberar la circulación vehicular en la zona y, tras concretarse el acuerdo entre las partes, los involucrados se retiraron del lugar sin necesidad de intervención mayor por parte de las autoridades.

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JGH