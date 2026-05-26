Quema de basura termina en incendio de una palapa en Felipe Carrillo Puerto

Una quema de basura que salió de control, vino a provocar la quema de la estructura de una palapa, lo que vino a provocar la movilización de cuerpos de bomberos, Protección Civil y la Policía Municipal, y en cuestión de unos minutos se logro sofocar el fuego. No hubo victimas que lamentar, solo daños materiales.

Los hechos se registraron salida a carretera que comunica a la ciudad de Mérida, precisamente en frente de las instalaciones de la ex cárcel municipal, cuando fue reportado un incendio de una palapa, por lo que se tuvo que movilizar los cuerpos de emergencias, así como la policía municipal a bordo de dos patrullas.

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Con la llegada de los cuerpos de bomberos, al lugar procedieron a rociar el fuego que mantenía envuelto la estructura de la palapa y además del que mantenía cubierto el montículo de basura que había cerca del lugar, que rápidamente agarro el fuego por encontrarse seco.

Los elementos de bomberos, al proceder a rociar la zona con agua pudieron controlar el fuego ante de que alguna chispa pudiera brincar en otro predio y saliera de control esta situación. Con la llegada del personal de Protección Civil, verificaron que las llamadas se hayan apagado en su totalidad y que no sea un riesgo de reavivarse con los fuertes vientos que impera en la zona.