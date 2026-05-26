Rubén Rocha comparece ante la FGR por investigación ligada a “Los Chapitos”: “Que la verdad prevalezca”

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que este martes 26 de mayo acudió a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), en Culiacán, como parte de la investigación abierta tras señalamientos sobre presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Rocha Moya informó que respondió las preguntas formuladas por una agente del Ministerio Público Federal y aseguró que mantendrá disposición para atender cualquier llamado de la autoridad investigadora.

El ahora exmandatario estatal sostuvo que acudirá cuantas veces sea requerido, al afirmar que cree en el sistema judicial mexicano, en el Estado de Derecho y en las instituciones de justicia del país.

Rubén Rocha confirma comparecencia ante la FGR en Culiacán

En su posicionamiento público, Rubén Rocha Moya detalló que se presentó ante la sede de la FGR en Culiacán, donde respondió a los cuestionamientos realizados dentro de la carpeta de investigación.

El gobernador con licencia aseguró que tiene la “firme determinación” de comparecer ante la autoridad cada vez que sea necesario. También afirmó que su decisión responde al respeto que dice tener por las instituciones judiciales.

Rocha Moya añadió que enfrentará el proceso “con la frente en alto” y que continuará luchando para que, desde su perspectiva, prevalezca la verdad.

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Investigación surge tras solicitud de extradición de Estados Unidos

La comparecencia ocurre después de que autoridades de Estados Unidos solicitaran la extradición de Rocha Moya semanas atrás, en el marco de señalamientos relacionados con presuntos vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

El caso ha generado tensión política debido al perfil del gobernador con licencia y al impacto que las investigaciones federales pueden tener en Sinaloa, entidad marcada por disputas entre grupos criminales.

Hasta el momento, Rocha Moya no ha sido condenado por estos señalamientos y su comparecencia forma parte de las diligencias ministeriales que lleva a cabo la FGR.

Rocha Moya respalda a Sheinbaum y habla de soberanía

En su mensaje, Rubén Rocha Moya también expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien calificó como jefa del Estado mexicano y destacó por su defensa de la soberanía nacional.

A la opinión pública:



Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.



Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

El gobernador con licencia vinculó su postura con el proyecto de la Cuarta Transformación y afirmó que las instituciones de justicia han sido saneadas y legitimadas mediante reformas impulsadas por ese movimiento.

La investigación continuará bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República, mientras Rocha Moya insiste en que acudirá a cualquier nuevo llamado de la autoridad.

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