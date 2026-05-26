Ola de calor en Campeche dispara ventas de granizados y pozol frío en Champotón

La temporada de calor ha favorecido las ventas de productos fríos como aguas frescas, granizados y hasta pozol en sus diversos sabores. Así lo confirmaron este martes algunos expendedores de la cabecera municipal, cuyo sustento familiar depende de este oficio.

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Abraham Ernesto platicó para Por Esto! destacando que en esta temporada llega a vender más de 50 vasos al día con un precio a razón de 30 pesos, en una variedad de sabores. “Tenemos muy buenas ventas en esta temporada de calor. Ahorita se venden hasta dos paquetes de 25 vasos”, destacó al tiempo que preparaba un granizado de tamarindo.

Por su parte, Rosario Cornelio Cruz, expendedor de pozol cuyo punto se ubica sobre la avenida Colosio, comentó que sus ventas han sido positivas. “Ahorita con la temporada de calor las ventas han sido muy buenas. A veces vendo de 25 a 30 vasos. En temporada baja, quizá unos 20 vasos. De las ventas saco para comprar los ingredientes”, concluyó.

A la lista de beneficiados se suman los expendedores de aguas frescas establecidos en la vía pública, así como de conocidas paleterías establecidas dentro de la cabecera.

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JGH