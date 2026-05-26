Auto termina en el corralón de Campeche tras reporte de presunto acoso a mujeres

El conductor de un automóvil compacto fue señalado por varias ciudadanas de acosarlas mientras transitaban sobre la avenida Circuito Baluartes, a la altura de la avenida Gobernadores, situación que movilizó a elementos policiacos tras el reporte.

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Las unidades de la Policía Estatal implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar el vehículo sobre la calle 49-B entre 14 del barrio de Guadalupe, donde los agentes interceptaron al guiador para una inspección derivada de los señalamientos hechos por las afectadas.

Durante la revisión, los oficiales detectaron que las placas del automóvil se encontraban parcialmente tapadas debido a que estaban vencidas; debido a esta alteración, la unidad fue asegurada y trasladada al corralón. Sin embargo, al no existir una denuncia formal en contra del conductor por el presunto acoso, este no pudo ser detenido.

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JGH