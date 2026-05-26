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Campeche / Sucesos

Accidente en Ulises Sansores, Champotón deja dos lesionados

Un accidente de tránsito en la colonia Ulises Sansores dejó dos lesionados en presunto estado de ebriedad, tras el choque entre una motocicleta Bajaj Platina y un Chevrolet Aveo rojo.

Por Jorge May

26 de may de 2026

1 min

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Motociclistas ebrios chocan contra Chevrolet Aveo
Motociclistas ebrios chocan contra Chevrolet Aveo / Jorge May

Un hecho de tránsito arrojó daños materiales y dos personas lesionadas en presunto estado de ebriedad por la colonia Ulises Sansores, involucrando una motocicleta y un vehículo Chevrolet Aveo.

El hecho ocurrió la mañana de este martes, alrededor de las 8:00 horas en el cruce de la calle 39 con 34 en la colonia antes referida.

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Según testigos oculares, el guiador de la motocicleta Bajaj Platina y su copiloto asomaron en sentido contrario y a exceso de velocidad desde la esquina de la calle 39. Presuntamente venían en estado de ebriedad.

Al cruzar la intersección se aporrearon contra la portezuela izquierda, del lado de la conductora del Chevrolet Aveo, color rojo, con placas DJK475B del Estado de Campeche.

Al lugar llegaron elementos de emergencia y seguridad, quienes se encargaron de asistir a los lesionados y abanderar la zona.

El caso será turnado al Ministerio Público (MP) de Champotón para el deslinde de responsabilidades.

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JG

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