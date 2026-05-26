Utilidades 2026 en Yucatán: fecha límite para recibir el pago

Miles de trabajadores en Yucatán están pendientes del pago de las utilidades 2026, prestación conocida como PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades), la cual es obligatoria para las empresas que registraron ganancias durante el año fiscal anterior.

La Ley Federal del Trabajo establece fechas específicas para realizar este pago, por lo que empleados de distintos sectores ya comenzaron a recibir el depósito correspondiente.

¿Cuál es la fecha límite para pagar utilidades en 2026?

Las empresas o personas morales tienen como fecha límite el 30 de mayo de 2026 para entregar las utilidades a sus trabajadores.

En el caso de personas físicas con actividad empresarial, el plazo concluye el 29 de junio de 2026. El pago debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la declaración anual ante el SAT.

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Tienen derecho a recibir PTU los trabajadores que hayan laborado al menos 60 días durante el año anterior, ya sea de manera continua o eventual.

Este beneficio aplica para empleados de planta, trabajadores temporales e incluso extrabajadores que hayan participado en las actividades de la empresa durante el ejercicio fiscal correspondiente.

¿Cómo se calcula el pago?

Las utilidades equivalen al 10 por ciento de las ganancias fiscales reportadas por la empresa.

El reparto se divide en dos partes: una se distribuye según los días trabajados y la otra conforme al salario que percibe cada trabajador.

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Por ello, el monto puede variar entre empleados dependiendo del tiempo laborado y el nivel salarial.

¿Qué hacer si la empresa no paga?

Si el patrón incumple con el pago dentro del plazo establecido, los trabajadores pueden acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría y presentar una reclamación.

Además, la ley señala que los empleados tienen hasta un año para exigir el pago de utilidades pendientes.